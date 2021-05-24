Genelkurmay çatı davasında ayrılan sanıkların yargılamasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan ayrılan ve yurtta sulh konseyi üyeleri ile örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 39 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Genelkurmay çatı davadan dosyası ayrılan sanıkların Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde yargılamalarına devam edildi. Müştekilerin beyanlarının alındığı duruşmada konuşan Nejmettin Utuş, kamuoyunda Zırhlı Birlikler darbe davası olarak bilinen darbe davasında da müşteki olduğunu belirterek, 15 Temmuz'da yaralanarak gazi olduğunu, davanın sanıklarından da şikayetçi olduğunu ifade etti. Utuş'un dinlenmesinden sonra müştekiye soru soran sanık eski yarbay Savaş Kabaklı, darbe girişiminden önceden haberdar olup olmadıkları ve askeri birliklere bir mesaj ile yönlendirilip yönlendirilmediklerini sorması üzerine, diğer müştekiler sanığa tepki gösterdi.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ SLOGANLARI ATILDI'

Sözlü sataşmaların yaşandığı duruşmada müştekiler tarafından şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı. Tartışmanın uzaması üzerine duruşmaya bir saat ara verildi. Aranın ardından, müştekiler aynı kampüste bulunan başka bir salona alınarak video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.