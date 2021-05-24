Helal olsun size çocuklar

Konya'da, 3'ü de 11 yaşında olan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri Mehmet Akif İbrim, Emir Arda Köklü ve Cafer Şimşek, 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na (WER) katıldı. Amerika merkezli ve 30 ülkeden 140 takımın katıldığı, pandemi nedeniyle çevrimiçi yöntemle gerçekleştirilen yarışmada, WER Virtual konsepti ile her öğrencinin kendi ülkesinden katılımına imkan tanındı. Yarışmada ABD, Çin, İngiltere, Meksika gibi robotik alanında dünyada öncü olan ülkelerden seçkin öğrenciler de robotik ve yazılım yeteneklerini gösterdi. Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun 'Afacan takımı' adı verilen öğrencileri, sadece 3 aylık bir eğitimle süre sınırlaması ve canlı yayın heyecanına rağmen ortaya koydukları yazılım ve projeleriyle dünya birincisi oldu. Öğrenciler elde ettikleri başarıyla hem öğretmenlerine hem ailelerine büyük gurur yaşattı.Öğrencilerden Mehmet Akif İbrim, "Son 1 ay kala durmadan çalıştık. Yarışma çok heyecanlı ve zor geçti. Canlı yayında ve kısıtlamalı süre içerisinde anlatmak oldukça zordu. Türkiye birinciliğinin ardından dünya birinciliğini de getirdik. Çok mutluyuz" dedi. Emir Arda Köklü ise, "Yazılım mühendisi olup şirket açmayı planlıyorum. Robot ve elektrikli arabalar yapabilirim. Bu alanda kendimi geliştirmek ve projeler üretmek istiyorum" diye konuştu. Cafer Şimşek ise, "İHA ve SİHA'ları çok seviyoruz. Bizde ülkemize faydalı olabilmek için böyle güzel projeleri hayata geçirebiliriz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Kendimize BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz" ifadelerini kullandı.