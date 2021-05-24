'Hızlı geçtin' cinayetinin şüphelisi yakalandı

İddiaya göre, 6 Mayıs'ta 23.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde bozulan bir motosikleti tamir eden Mert Kaplan, yanından hızla geçen otomobil sürücüsünü uyardı. Kendisine gösterilen tepki üzerine duran otomobil sürücüsü Aytekin Ö. ile Kaplan arasında tartışma çıktı.

Sürücü Aytekin Ö. yanındaki bıçakla Kaplan'ı elinden ve göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçtı. O esnada olay yerinden geçen bir ambulansı durduran Kaplan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaplan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güvenlik kamera kayıtlarında, Mert Kaplan ve beraberindeki motosikletli bir kurye ile otomobil sürücüsü Aytekin Ö.'nün tartıştığı, Aytekin Ö.'nün bıçakla Kaplan'ı yaralayıp olay yerinden kaçtığı, Kaplan'ın ayakta ve o esnada olay yerinden geçen bir ambulansı kendisinin durdurduğu anlar görülüyor.



Mert Kaplan

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, firari cinayet zanlısı Aytekin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Aytekin Ö. bugün öğlen saatlerinde Şişli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.