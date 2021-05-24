IOS 14.6 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Apple tarafında yayınlanan IOS 14.6 güncellemesini yükleyebilmeniz için öncelikle telefonunuzun bu sürümü desteklemesi ve Apple tarafından telefonunuza gönderilmiş olması gerekir. Güncelleme telefonunuza gönderildiğinde bir bildirim alabilirsiniz ancak bildirim gelmeden de güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan ayarlar ikonuna tıklayınız, aşağı kısımda yer alan genel sekmesine gelerek üzerine tıklayınız, burada karşınıza çıkan yazılım güncelleme sekmesine tıklayınız, burada açılan sayfada telefonunuz güncellemeleri denetleyecek ve IOS 14.6 güncellemesi gönderilmişse burada gözükecek.