ABD'li teknoloji şirketi Apple, IPhone adında ürettiği akıllı telefonlarında kullandığı IOS işletim sisteminin 14.6 numaralı güncellemesini kullanıcılarının yüklemesine sundu. Telefonundan güncelleme bildirimi alan ya da telefonuna güncelleme gelip gelmeyeceğini merak edenler IOS 14.6 yenilikleri nelerdir, alacak cihazlar hangileri? Şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Apple resmi internet sitesinde yer alan IOS 14.6 yenilikler ve alacak cihazlar listesi bilgileri ve diğer tüm detaylar şöyle;
Apple tarafından IPhone telefonlar için yayınlanan IOS 14.6 güncellemesine ilişkin resmi siteden yapılan açıklamalara göre şu yenilikler ve güncellemeler son sürüm IOS yükleyen kullanıcılara sunulacak;
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AirTag ve Bul
Erişilebilirlik
Bu sürüm şu sorunları da düzeltir:
Apple tarafında yayınlanan IOS 14.6 güncellemesini yükleyebilmeniz için öncelikle telefonunuzun bu sürümü desteklemesi ve Apple tarafından telefonunuza gönderilmiş olması gerekir. Güncelleme telefonunuza gönderildiğinde bir bildirim alabilirsiniz ancak bildirim gelmeden de güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan ayarlar ikonuna tıklayınız, aşağı kısımda yer alan genel sekmesine gelerek üzerine tıklayınız, burada karşınıza çıkan yazılım güncelleme sekmesine tıklayınız, burada açılan sayfada telefonunuz güncellemeleri denetleyecek ve IOS 14.6 güncellemesi gönderilmişse burada gözükecek.
Güncellemenin geldiği görülüyorsa aşağı kısımda yer alan İndir ve Yükle sekmesine tıklayınız. Buraya tıklamanızın ardından telefonunuz güncellemeyi indirmeye başlayacaktır. Güncelleme indikten sonra telefonunuzun şarj kapasitesi %50'nin üzerindeyse IOS 14.6 güncellemesini telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu şarj kapasitesinin altındaysa telefonu şarja bağlayıp %50'nin üzerine gelmesi sonrasında yükleyebilirsiniz.
Aşağıda yer alan IPhone modelleri IOS 14.6 güncellemesini alacaktır,