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Giriş Tarihi: 25.5.2021 02:20 Son Güncelleme: 25.5.2021 02:20

IOS 14.6 yenilikleri nelerdir? güncellemesi IOS 14.6 alacak telefonlar hangileri?

IOS 14.6 yenilikleri nelerdir? Apple güncellemesi IOS 14.6 alacak telefonlar hangileri?

() merkezli teknoloji şirketi , ürettiği IPhone telefonlarında kullandığı IOS işletim sisteminin 14.6 güncellemesini destekleyen cihazlar için yayınladı. Telefonunda güncelleme bildirimi alan IPhone kullanıcıları gelen yeni güncellemeyle cihazlarına ne gibi yenilikler geleceğini merak ederek IOS 14.6 yenilikleri nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen IOS 14.6 yenilikleri nelerdir, alacak cihazlar hangileri? Sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, IPhone adında ürettiği akıllı telefonlarında kullandığı IOS işletim sisteminin 14.6 numaralı güncellemesini kullanıcılarının yüklemesine sundu. Telefonundan güncelleme bildirimi alan ya da telefonuna güncelleme gelip gelmeyeceğini merak edenler IOS 14.6 yenilikleri nelerdir, alacak cihazlar hangileri? Şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

IOS 14.6 YENİLİKLERİ NELERDİR?

Apple resmi internet sitesinde yer alan IOS 14.6 yenilikler ve alacak cihazlar listesi bilgileri ve diğer tüm detaylar şöyle;



Apple tarafından IPhone telefonlar için yayınlanan IOS 14.6 güncellemesine ilişkin resmi siteden yapılan açıklamalara göre şu yenilikler ve güncellemeler son sürüm IOS yükleyen kullanıcılara sunulacak;

Podcast'ler

  • Kanallar ve ayrı ayrı şovlar için abonelik desteği



AirTag ve Bul

  • Kayıp modunda AirTag ve Bul ağı aksesuarları için telefon numarası yerine e-posta adresi ekleme seçeneği
  • AirTag, NFC özellikli bir aygıtla dokunulduğunda sahibinin telefon numarasını kısmen maskelenmiş olarak gösterir

Erişilebilirlik

  • Sesle Denetim kullanıcıları, yeniden başladıktan sonra iPhone'larının kilidini ilk kez açarken yalnızca seslerini kullanabilir

IOS 14.6 İLE DÜZELTİLEN SORUNLAR

Bu sürüm şu sorunları da düzeltir:

  • Apple Watch'ta iPhone'u Kilitle kullanıldıktan sonra Apple Watch ile kilit açmanın çalışmaması
  • Anımsatıcıların boş satır olarak görünmesi
  • Arama engelleme genişletmelerinin Ayarlar'da görünmemesi
  • Etkin arama sırasında kimi zaman Bluetooth aygıtlarının bağlantısının kesilmesi veya sesin farklı bir aygıta gönderilmesi
  • iPhone'un başlangıç sırasında performans düşüklüğüyle karşılaşması

IOS 14.6 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Apple tarafında yayınlanan IOS 14.6 güncellemesini yükleyebilmeniz için öncelikle telefonunuzun bu sürümü desteklemesi ve Apple tarafından telefonunuza gönderilmiş olması gerekir. Güncelleme telefonunuza gönderildiğinde bir bildirim alabilirsiniz ancak bildirim gelmeden de güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan ayarlar ikonuna tıklayınız, aşağı kısımda yer alan genel sekmesine gelerek üzerine tıklayınız, burada karşınıza çıkan yazılım güncelleme sekmesine tıklayınız, burada açılan sayfada telefonunuz güncellemeleri denetleyecek ve IOS 14.6 güncellemesi gönderilmişse burada gözükecek.



Güncellemenin geldiği görülüyorsa aşağı kısımda yer alan İndir ve Yükle sekmesine tıklayınız. Buraya tıklamanızın ardından telefonunuz güncellemeyi indirmeye başlayacaktır. Güncelleme indikten sonra telefonunuzun şarj kapasitesi %50'nin üzerindeyse IOS 14.6 güncellemesini telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu şarj kapasitesinin altındaysa telefonu şarja bağlayıp %50'nin üzerine gelmesi sonrasında yükleyebilirsiniz.



IOS 14.6 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

Aşağıda yer alan IPhone modelleri IOS 14.6 güncellemesini alacaktır,

  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone X
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
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IOS 14.6 yenilikleri nelerdir? Apple güncellemesi IOS 14.6 alacak telefonlar hangileri?
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