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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:49 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:51

'da inanılmaz hırsızlık: Müşteri gibi geldi...

DHA
İstanbul'da inanılmaz hırsızlık: Müşteri gibi geldi...

'ta ilginç anlar yaşandı. Markete giren bir kadın, alışveriş yapmaya başladı. İçeri müşteri gibi giren hırsız ise kaşla göz arasında kadının telefonunu çalıp kaçtı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Olay, Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan markette yaşandı. Çocuğuyla beraber markete gelen bir kadın, alışverişini tamamladıktan sonra kasaya geldiğinde cep telefonunun olmadığını fark etti.

Durumu market yetkililerine bildiren kadın, işyeri çalışanları ile beraber güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüler izlendikten sonra müşteri gibi markete giren bir kişinin, kadının cebinden telefonunu çaldığı ortaya çıktı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinde, reyonundaki sebzelere bakıyormuş gibi yapan şüphelinin, arkasındaki kadının cebinden telefonu bir anda çaldığı görülüyor.

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İstanbul'da inanılmaz hırsızlık: Müşteri gibi geldi...
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