İstanbul Zeytinburnu İlçesi'nde bir kapkaççı, Dr. İlknur Su Erdem ismindeki şahsı takibe aldıktan sonra hızlıca telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Mağdur kadın telefonunun çalındığını anlayınca kapkaççının peşine düştü ve o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da kapkaççı kovalamaca sonucu yakalandı | Video

Kamera görüntülerine göre; kapkaççı telefonu çaldıktan sonra telefon sahibi Dr. İlknur Su Erdem'in onu fark ettiğini anlayınca minibüse doğru koşmaya başladı, kapkaççının minibüse bindiğini gören Erdem bağırmaya başladı.

ZANLI TUTUKLANDI

Kırmızı ışığı görünce minibüsten inen kapkaççı daha sonra koşmaya başladı. Dr. İlknur Su Erdem de telefonunu kapkaççıdan alabilmek için tekrar peşine düştü, etraftaki vatandaşlarda kapkaççının ardından koşmaya başladı. 500 metre ilerledikten sonra şüpheliyi Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlar yakaladı, birçok sabıkası bulunduğu tespit edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.