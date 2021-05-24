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Giriş Tarihi: 24.5.2021 16:26 Son Güncelleme: 24.5.2021 16:27

'da '' kavgası

DHA
İstanbul'da 'kısa mesafe' kavgası

Fatih'te gergin anlar... Taksi şoförü ve yolcu arasında '' sebebi ile tartışma yaşandı. Kavgaya dönen tartışma bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Çarşamba Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binen yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü, yolcu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.

Öte yandan, ikilinin birbirini darp etme anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul'da 'kısa mesafe' kavgası
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