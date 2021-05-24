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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:42 Son Güncelleme: 24.5.2021 10:22

İstanbul'da kuryeler savaşı! O anlar kamerada! İHA

Avcılar’da iki motorlu kurye, kısıtlama gününde yol verme tartışması nedeniyle birbirine girdi. Kuryelerden birisi eline aldığı kaldırım taşını kavga ettiği diğer kuryeye vurmakla tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ayrı firmalara ait motorlu kuryeler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Uzun süre yerde birbirini ile boğuşan kuryelerin kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.