İstanbul'da toplu taşıma isyanı: Tıklım tıklım, zamanında gelmiyor!

'SEFERLER AZALTILMIŞ'



İşe gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlardan Suat Şaklak, "Sosyal mesafe kuralına uymamız mümkün olmuyor. Çünkü sırt sırta üst üste gidiyoruz. Mesai saatlerinde çok daha yoğun oluyor. Çok zorlanıyoruz. Toplu ulaşımlara belli sayıda kişi alınmalı. Yoksa bu şekilde olmaz. Başka çarem yok toplu taşıma araçlarını kullanmak zorundayım. Korona olmaktan korkuyorum ama işe gitmek zorundayım" diye konuştu.