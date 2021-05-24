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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:59 Son Güncelleme: 24.5.2021 10:17

'daki otelde skandal! Ekipler bile şaşırdı!

İHA
İstanbul'daki otelde skandal! Ekipler bile şaşırdı!

Beyoğlu'nda, pes dedirten bir olay yaşandı. Bir grup, otelin teras katında meşaleli doğum günü partisi yaptı. Bunun üzerine ekipler düğmeye bastı…

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Gümüşsuyu'ndaki bir otelde meşaleli doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP EĞLENDİLER

İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlendiğini gördü.

Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" maddesinden idari işlem uyguladı.

Alkol, sigara ve nargilenin de kullanıldığı ve şampanyanın patlatıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı.

Grubun eğlendiği anlar ise kameralara yansıdı.

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İstanbul'daki otelde skandal! Ekipler bile şaşırdı!
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