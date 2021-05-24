İstanbul'daki otelde skandal! Ekipler bile şaşırdı!

TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP EĞLENDİLER
İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlendiğini gördü.
Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" maddesinden idari işlem uyguladı.
Alkol, sigara ve nargilenin de kullanıldığı ve şampanyanın patlatıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı.
Grubun eğlendiği anlar ise kameralara yansıdı.