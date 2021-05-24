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Giriş Tarihi: 24.5.2021 21:55 Son Güncelleme: 24.5.2021 22:01

açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk sularına itilen 23 kurtarıldı

İHA
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk sularına itilen 23 göçmen kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk sularına itilen 23 düzensiz ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

23 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 23.14'te Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk sularına itilen 23 göçmen kurtarıldı
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