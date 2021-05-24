İzmir'de arkadaşını öldüren genç: Aynı kıza aşık olmuştuk

Deniz Ö. ile arkadaşı Salih Can Çetin arasında, iddiaya göre parkta alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö. yanındaki bıçakla Çetin'i göğsünden yaraladı. Çetin kanlar içinde yığılırken, Deniz Ö. kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çetin, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.