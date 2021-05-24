İzmir'de feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.