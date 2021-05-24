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Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 24.5.2021 18:20

'de feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AA
İzmir'de feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'in ilçesine kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karaburun ilçesinde Mordoğan-Urla kara yolunda Engin Yıldırım'ın kullandığı 34 SL 9618 plakalı otomobil ile N.Ü. idaresindeki 45 AAD 35 plakalı kamyonet çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kamyonet sürücüsü N.Ü. ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.Y. ile E.Ü. sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yılın Bilim Konferansı Yarın!
Yılın Bilim Konferansı Yarın!

Kazada hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yılın Bilim Konferansı Yarın!
Yılın Bilim Konferansı Yarın!
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İzmir'de feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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