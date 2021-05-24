İzmir'de feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Karaburun ilçesinde Mordoğan-Urla kara yolunda Engin Yıldırım'ın kullandığı 34 SL 9618 plakalı otomobil ile N.Ü. idaresindeki 45 AAD 35 plakalı kamyonet çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Kamyonet sürücüsü N.Ü. ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.Y. ile E.Ü. sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.