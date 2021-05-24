Kaçakçılara geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli ev ve iş adreslerine operasyon düzenledi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

KOM ekiplerinin yaptığı baskınlarda, gümrük kaçağı 1020 paket sigara, 200 kilo tütün, 3 bin 280 doldurulmuş makaron, 122 bin boş makaron, 80 kilo nargile tütünü, 37 matkap ve inşaat makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.