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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Kadın baron Aşil yakayı ele verdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kadın baron Aşil yakayı ele verdi
İstanbul'da uzun süredir aranan "Asil" kod adlı Iranlı kadın uyusturucu satıcısı N.S. yakalandı. Fatih'te bir aracı durduran polis, üzerlerinde uyusturucu madde bulunan Iranlı H.F. ve A.D.'yi sorguya aldı. Iki isim, uyusturucuyu Sisli'deki bir adresten aldıklarını söyledi. Adrese baskın düzenleyen polis, N.S. ile F.M.H.'yi yakaladı. Adreste 1.2 gram metamfetamin, 83 gram esrar, 10 uyusturucu hap, 3 gram Afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Yunan mitolojisinin önemli kahramanlarından Asil'in (Akhilleus) ismini kullandıgı öne sürülen 40 yasındaki kadın baronun dövme isi yaptıgı ve uyusturucu sattıgı kaydedildi. N.S. ve F.M.H. tutuklandı.
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Kadın baron Aşil yakayı ele verdi
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