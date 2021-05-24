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Giriş Tarihi: 24.5.2021 15:01 Son Güncelleme: 24.5.2021 15:18

Kanlı akraba kavgasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kanlı akraba kavgasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

'nın ilçesinde 3 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşlı kırsal mahallesinde akrabalar arasında ev yapma yüzünden meydana gelen kavgada 3 kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden olan 4 zanlı 43 saat gibi kısa sürede İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan olayla ilgili Halil, Bedir, Mehmet ve Ali Demirkan ilçe jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasıyla geniş güvenlik önlemleri alınarak zırhlı araçla Siverek Devlet hastanesindeki kontrollerin yapılmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

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Kanlı akraba kavgasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye çıkarıldı
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