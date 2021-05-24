Kanlı akraba kavgasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşlı kırsal mahallesinde akrabalar arasında ev yapma yüzünden meydana gelen kavgada 3 kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden olan 4 zanlı 43 saat gibi kısa sürede İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan olayla ilgili Halil, Bedir, Mehmet ve Ali Demirkan ilçe jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasıyla geniş güvenlik önlemleri alınarak zırhlı araçla Siverek Devlet hastanesindeki kontrollerin yapılmasının ardından adliyeye çıkarıldı.