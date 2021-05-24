Kiraladığı metruk binada uyuşturucu yetiştirdi! Saksılara ekilmiş halde buldular

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gürsel Mahallesi Kafiye Sokak üzerinde terk edilmiş ve metruk hale dönüşmüş bir binada uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Baskın düzenlenen adreste 10 saksıya ekilmiş halde 13 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Adresin sahibi olan 56 yaşındaki Halil Y., adresin kiracısı olan Raif Ç. tarafından kullanıldığını söyledi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından 28 Nisan Caddesi üzerinde gözaltına alınan şüpheli Raif Ç. hakkında "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu maddelere ise el konuldu.