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Giriş Tarihi: 24.5.2021 10:15

Kiraladığı metruk binada uyuşturucu yetiştirdi! Saksılara ekilmiş halde buldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kiraladığı metruk binada uyuşturucu yetiştirdi! Saksılara ekilmiş halde buldular

’da kiraladığı bir metruk binada uyuşturucu madde yetiştiren bir kişi; İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Adreste 10 saksıya ekilmiş halde 13 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gürsel Mahallesi Kafiye Sokak üzerinde terk edilmiş ve metruk hale dönüşmüş bir binada uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Baskın düzenlenen adreste 10 saksıya ekilmiş halde 13 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Adresin sahibi olan 56 yaşındaki Halil Y., adresin kiracısı olan Raif Ç. tarafından kullanıldığını söyledi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından 28 Nisan Caddesi üzerinde gözaltına alınan şüpheli Raif Ç. hakkında "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu maddelere ise el konuldu.

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Kiraladığı metruk binada uyuşturucu yetiştirdi! Saksılara ekilmiş halde buldular
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