Kırıkkale’de iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis memuru İ.A. (48) idaresindeki 18 BH 332 plakalı otomobil ile H.Ç'nin kullandığı 06 RHT 85 plakalı otomobil, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru ile araçlardaki H.A. (32) ve G.Ç. (77) yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Balışeyh ilçesindeki kazada ise E.B. idaresindeki 18 DV 108 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçeye bağlı Hıdırşeyh köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada, araçtaki Ç.B. (23) ve E.B. (13) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ç.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.