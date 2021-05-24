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Giriş Tarihi: 24.5.2021 13:45 Son Güncelleme: 24.5.2021 18:58

Küçükçekmece'de takip kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Küçükçekmece'de takip kavgası cinayetle bitti

Küçükçekmece'de bankadan para çeken Bayram Y., kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki G. İle tartışmaya başladı. Yaşanan arbede sonucunda Bayram Y. "Beni neden takip ettin" diyerek belinden çıkardığı silahla Abdülbaki G.'yi tam göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri şüpheli Bayram Y’yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Küçükçekmece Yeni Mahalle'ye bağlı İnönü Caddesi üzerinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre para çekmek için bankaya giden 45 yaşındaki Bayram Y. bu esnada kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki G. İle sözlü olarak tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerilimin artmasıyla Bayram Y., belinden çıkardığı silahla Abdülbaki G.'ye ateş açtı.

GÖĞSÜNDEN VURULARAK AĞIR YARALANDI

Göğsünden vurularak ağır yaralanan Abdülbaki G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı adamı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI


Abdulbaki G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Bayram Y. ise silahıyla birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Küçükçekmece'de takip kavgası cinayetle bitti
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