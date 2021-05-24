Küçükçekmece'de takip kavgası cinayetle bitti

Küçükçekmece Yeni Mahalle'ye bağlı İnönü Caddesi üzerinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre para çekmek için bankaya giden 45 yaşındaki Bayram Y. bu esnada kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki G. İle sözlü olarak tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerilimin artmasıyla Bayram Y., belinden çıkardığı silahla Abdülbaki G.'ye ateş açtı.
GÖĞSÜNDEN VURULARAK AĞIR YARALANDI
Göğsünden vurularak ağır yaralanan Abdülbaki G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı adamı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Abdulbaki G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Bayram Y. ise silahıyla birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.