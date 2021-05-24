Küçükçekmece'de takip kavgası cinayetle bitti

Küçükçekmece Yeni Mahalle'ye bağlı İnönü Caddesi üzerinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre para çekmek için bankaya giden 45 yaşındaki Bayram Y. bu esnada kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki G. İle sözlü olarak tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerilimin artmasıyla Bayram Y., belinden çıkardığı silahla Abdülbaki G.'ye ateş açtı.