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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Kuş sevdası iki kardeşi hayattan kopardı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kuş sevdası iki kardeşi hayattan kopardı
İstanbul Bagcılar'da evlerinin çatı katında güvercin besleyen agabey Muhammet Bulut (29) ve kardesi Recep Bulut'u (23) katleden komsular yargılanıyor. Olay, geçen yıl yasandı. Iddiaya göre; iki kardes güvercinlerini çaldıgı iddiasıyla tartıstıkları komsuları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti isleyen ve kusu çalmakla suçlanan baba Engin Ata (51) ve iki oglu cezaevine gönderildi. Savcılık olay gününe ait sokakta bulunan kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinde Muhammet ve Recep Bulut'un kavga esnasında defalarca bıçak darbesi aldıgı belirlendi. Iki kardesin otopsisinde iç kanamadan dolayı hayatlarını kaybettikleri ifade edildi. Engin Ata, Burak Ata ve Isa Ata'nın "Kasten Öldürmek"ten müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.
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Kuş sevdası iki kardeşi hayattan kopardı
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