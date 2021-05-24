Kuş sevdası iki kardeşi hayattan kopardı!

Evlerinin çatı katında kuş besleyen ağabey ve kardeşi, kuşlarını çaldığı iddiasıyla tartıştıkları komşuları tarafından katledildiler. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Muhammet Bulut ve 23 yaşındaki Recep Bulut kardeşler, Orhan Ceylan isimli arkadaşlarıyla birlikte kuş besliyordu. 3 kafadarın evlerinin çatısında beslediği güvercinlerden birisi çalınmış kardeşler çalışanan kuşlarının peşine düşmüştü. İddiaya göre Bulut kardeşler ve Orhan Ceylan'a ait olan kuşu aynı mahallede oturan 51 yaşındaki Engin Ata çalmıştı.

KUŞ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kuşlarının çalındığını düşünen 3 kafadar, arkadaşlarıyla birlikte Engin Ata'nın evine gitti. Engin Ata evde çıkmayınca görüşme için oğulları Burak ve İsa Ata aşağıya indi. Taraflar arasında geçen konuşma alevlenmeye başlayınca Burak ve Muhammet kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre Muhammet belinde taşıdığı silahı çıkarmak istedi ancak arkadaşları müsade etmedi.

İKİ KARDEŞİ DEFALARCA BIÇAKLADILAR

Taraflar arasında yaşanan kavga sırasında olay yerine Engin Ata gelince bu kez kavga daha da büyümeye başladı. Engin Ata yanında bulunan bıçakla Muhammet Bulut'a saldırmaya başladı. Bu sırada dışarıda kavga olduğunu öğrenen Recep Bulut'ta elinde bulunan bıçakla ağabeyine saldıranlara karşı eyleme geçti. Engin Ata oğlulları Burak ve İsa Ata ile iki kardeşi defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla ayrıldılar.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Sokaktan geçen vatandaşların yardımcı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kardeş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen İstanbul polisi cinayeti işleyen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Sokakta bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli saklandıkları evde yakalanarak ifadeleri alınması için emniyete götürüldüler.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde maktullerin evlerinin önüne gelerek kuşlarının çalındığını bu işide kendilerinin yaptığını iddia ederek saldırdıklarını, saldırı sırasında kimin kime vurduğunu göremediklerini anlattılar. İfadelerinin ardından Bakırköy adliyesinde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık olay gününe ait sokakta bulunan kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinde Muhammet ve Recep Bulut'un kavga esnasında defalarca bıçakla darbesi aldığını belirledi. İki maktulün adli tıp kurumunda yapılan otopsisinde iç kanamadan dolayı hayatlarını kaybettikleri ifade edildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Engin Ata, Burak Ata ve İsa Ata hakkında 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında müebbet hapis cezası ile cezalandırılırmalarını talep eden iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.