Malatya'da acı bekleyiş: Neredesin Yunus!





"ÇOCUĞUMU İSTİYORUM, BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM"



Yunus Akan'ın babası Mehmet Akan, evladından Cuma gününden beri haber alamadıklarını belirterek, "Oğlum 26 yaşında Cuma günü namazdan sonra kayboldu. Saat 5-6 civarında da son olarak Hekimhan ilçesinde telefonu sinyal veriyor. Ondan sonra da bir haberimiz yok. Kimseden de doğru düzgün haber alamıyoruz. Rabbim için gören, bilen varsa bize bilgi versin. Tutan da varsa oğlumuzu bıraksın. Yoksa öğrenirsek de çok kötü olacak. Bunu da söylüyorum. Dün nişanlısının bize anlattığına göre Cuma günü 3 buçuk da aramış, eski hasımlı olduğu arkadaşlarıyla Hekimhan'a gidip konuşacağını söylemiş. Ondan sonra bir bilgimiz yok, telefon kapalı. Şüphelendiğimiz Hekimhan'da ki çocuklar. Emniyetimiz uğraşıyor, ilgileniyor. Emniyetimizden de rica ediyorum, çok üstüne düşsünler. Çocuğumu istiyorum, başka bir şey demiyorum. Oğlum çıkmışsan çık, gel. Biz çok mağduruz burada oğlum. Ailen çok mağdur oldu oğlum, çık gel. Abisiyle de görüşmüş, abisine çarşıya gidiyorum demiş. En sonda çarşıdayım demiş, Cuma gününden beri haber alamıyoruz" dedi.