Marketler bugün kaçta kapanıyor? Hafta içi bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Kademeli normalleşmede ilk hafta tamamlandı ve ikinci haftaya geçildi. Bilindiği üzere, hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri değiştirildi. Bu doğrultuda, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de aktarıldı.

BUGÜN MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta sonu marketler 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor.

İşte, bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları