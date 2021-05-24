Maviş bebeği bırakan aranıyor

Adana'da geçen hafta kaldırım üzerine bırakılmış olarak bulunan 1 aylık bebeğin bir erkek tarafından götürülürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis, gözleri mavi renk olduğu için hemşireler tarafından adı 'Maviş' konulan bebeğin ailesini bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

KALDIRIMDA BULUNDU

Olay 19 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16004 Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından battaniyeye sarılmış erkek bir bebek kaldırıma bırakıldı. Saat 12.00 sıralarında vatandaşlar bebeği fark edip durumu polise bildirdi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hürriyet Polis Merkezi ekipleri bebeği kaldırımdan alıp polis merkezine götürdü. Polislerin sahip çıktığı bebeğe, karakola çağrılan ambulansta ilk müdahale yapıldı.

ADI MAVİŞ KONULMUŞTU

Hemşireler, 1 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hemşireler bebeğin gözlerinin Mavi renkli olduğunu söyleyip ismini de "Maviş" koydu. Bebek daha sonra hastaneye götürüldü. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Maviş bebek, bir erkeğin kucağında götürülürken kamera görüntülerine ulaşıldı. Bebeği terk eden kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor.