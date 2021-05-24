Liseye geçmek için adayların katılım sağladığı LGS sınavı için adaylar gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirmişti. Sınav tarihinin erteleneceği iddiaları ile beraber Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavın ertelenmeyeceğini ifade etti. Bu noktada ise sınava kısa bir süre kala "LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi?" soruları yeniden gündeme taşındı. Buna göre; LGS sınav giriş belgesi yerleri nasıl sorgulanır, Lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…
LGS SINAV KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavın ertelenmeyeceğini, ancak bu yıla özel olmak üzere sınav kapsamında bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu yılki LGS'de öğrenciler dil bilgisinden sorumlu tutulmayacak. Bu yılki sınav daha çok akıl yürütme ve muhakeme ağırlıklı olacak.
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?
Sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihini yakından takip ediyor. Sınav tarihine kaç gün kaldığı ise sınav sayaçları ile takip ediliyor. LGS sayacına göre 6 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan sınava 16 gün kaldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09:30'da, 2. oturumu saat 11:30'da gerçekleşecek. LGS giriş yerleri açıklandığında ve LGS giriş belgesi erişime açıldığında haberimizde yer alacak.