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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:30 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:30

ne zaman, MEB takvimi ile ertelenecek mi? e-Okul ile 2021 sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı!

LGS sınavı ne zaman, MEB takvimi ile ertelenecek mi? e-Okul ile 2021 LGS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı!

kapsamında bu sene düzenlenecek olan için geri sayım başladı. Mayıs ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde milyonlarca aday “ ne zaman yapılacak, ertelenecek mi?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı bu kapsamda merak edilenleri yanıtlamış ve sınavın düzenleneceği tarihin değişmediğini ifade etmişti. İşte, sınav hakkında merak edilenler ve ile giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekranı…

Liseye geçmek için adayların katılım sağladığı LGS sınavı için adaylar gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirmişti. Sınav tarihinin erteleneceği iddiaları ile beraber Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavın ertelenmeyeceğini ifade etti. Bu noktada ise sınava kısa bir süre kala "LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi?" soruları yeniden gündeme taşındı. Buna göre; LGS sınav giriş belgesi yerleri nasıl sorgulanır, Lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

LGS SINAV KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavın ertelenmeyeceğini, ancak bu yıla özel olmak üzere sınav kapsamında bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu yılki LGS'de öğrenciler dil bilgisinden sorumlu tutulmayacak. Bu yılki sınav daha çok akıl yürütme ve muhakeme ağırlıklı olacak.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihini yakından takip ediyor. Sınav tarihine kaç gün kaldığı ise sınav sayaçları ile takip ediliyor. LGS sayacına göre 6 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan sınava 16 gün kaldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09:30'da, 2. oturumu saat 11:30'da gerçekleşecek. LGS giriş yerleri açıklandığında ve LGS giriş belgesi erişime açıldığında haberimizde yer alacak.

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LGS sınavı ne zaman, MEB takvimi ile ertelenecek mi? e-Okul ile 2021 LGS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı!
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