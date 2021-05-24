Mersinli sanayiciler pandemiye rağmen üretime hiç ara vermedi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik'i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Tekli, "Tam kapanma döneminde bile üretime ve ihracata devam eden sanayicilerimiz bu zorlu süreçte ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdükleri" dedi.

Gerçekleştirilen ziyarete MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Haddat, Seyfetullah Işık, Denetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Akyüz, Hasan Yıldırım, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve Eğitim ve Güvenlik Koordinatörü Hasan Basri Uçar katıldı.

'SANAYİCİMİZ ÜRETİME ARA VERMİYOR'

Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyada etkisini gösteren pandemiye rağmen sanayicilerin üretime hiç ara vermediğini belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Devletimizin sanayicilerimize sağladığı imkanlar ve üst düzey sağlık önlemleri ile tam kapanma döneminde bile üretime ve ihracata devam eden sanayicilerimiz bu zorlu süreçte ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüler" dedi.

Başkan Tekli, "Hatta Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamları pandemi döneminde ortaya çıktı. Önce ülkemiz, sonra kentimiz için üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.