Milletin parasıyla romantik jest! İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) eş-dost-akraba atamaları gündemdeki sıcaklığını korurken, benzer bir bilgi daha ortaya çıktı. "Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi?" diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu. İBB kuruluşu olan BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın, Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nı eşine özel kapattı.



EŞE ÖZEL KONTENJAN

Çiğdem Akın isimli moda tasarımcısı, Sonbahar/Kış 21-22 koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Toplam 12 modelin oyunculuk yaptığı proje, tarihi Hidiv Kasrı'nın hayata geçirildi. Üç hafta süren hazırlık döneminin ardından tamamlanan projenin yeme-içme ve mekan sponsoru ise BELTUR A.Ş. oldu.



YABANCIYA GİTME, BİZE GEL

Boğazın en şık göründüğü Hıdiv Kasrı'nda defile düzenleyen Çiğdem Akın'ın eşi ise tanıdık çıktı. Tasarımcı Çiğdem Akın'ın BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın ile evli olduğu ortaya çıktı. Boğazın en şık göründüğü Hıdiv Kasrı'nda Çiğdem Akın'ın defile düzenlemesine izin veren BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın eşine jest yaptığı anlaşıldı.



KAMU İMKANLARINI KULLANDI

Hidiv Kasrı'nı kiralamak isteyen herhangi bir vatandaşın çeşitli prosedürleri yerine getirmesini isteyen BELTUR'un Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşine kasrı özel kapatması; kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Her beyanında israfa vurgu yapan İmamoğlu'nun iştirak yöneticilerinin israfta sınır tanımadığı bir kez daha gözler önüne serildi.