Minik Volkan'ın kahreden ölümü!

Ekipler, çukurda yaptıkları çalışma sonrasında Volkan'ın cansız bedenine ulaştı. Atiye ve Hamza çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Volkan Şahin'in 8 Mayıs'ta 2'nci yaş gününü kutladığı öğrenildi. Hamza Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

