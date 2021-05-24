Mutfağa giren kumru kombiye yuva yaptı

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde bir kumru, Elif Şen'in oturduğu evin mutfağına girerek kombinin üstüne yuva yaptı. Ardından kumru bıraktığı 2 yumurtanın üzerine kuluçkaya yattı. Ev sahibi Elif Şen, kombinin üstünde kumruyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Diğer yandan kumruyu her gün düzenli olarak yemle besleyerek yardımcı oldu. Kumrunun yuvada eşinden gelen yemi ve yumurtaları beklemesi gözlerden kaçmadı.

Evinin kombisi üstüne yuva yapan kumruyu yeni fark ettiğini söyleyen Şen, "Bir kumru kombiye yuva yapmış. Bende geçen gün fark ettim. Eşi yem getiriyor. O da yumurtalara sahip çıkıyor. Yuvaya baktığımda 2 tane yumurta gördüm. Kumru yuvasına kimseyi yaklaştırmıyor. Bende kumruya yardımcı olmak için her gün yemle besliyorum" dedi.

Yuvada kuluçkaya yatan kumruya gözü gibi baktıklarını söyleyen Şen "Sevimli misafirlerini rahatsız etmemek için yuva olan kombiyi çalıştırmıyoruz. Kumruların ürkmemesi için özen gösteriyoruz. Kuluçkada yatan kumrumuzun eşi, doğadan yiyecek topluyor. Biz de; kuşlarımıza yardımcı olmak için buğday veriyoruz. Beslememiz kuşlar yumurtadan çıkıp yuvadan ayrılana kadar devam edecek." dedi.