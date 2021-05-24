Nur bir yana dünya bir yana

Adana'da yaşayan Rabia- Yusuf Gülerden çifti 1990'da evlendi. Ancak çiftin çocukları olmadı. 1995'te Rabia Gülender'in görümcesi bir kız çocuk dünyaya getirdi. İddiaya göre; bebeklerine bakamayan aile 10 günlükken, Gülender çiftine bırakıp, bir daha almadı. 40 gün sonra rahatsızlanan bebek hastaneye götürüldüğünde hidrosefali (beyinde su toplaması) rahatsızlığı ortaya çıktı. Küçük kız ameliyat olarak hayatı kurtuldu ancak engelli kaldı.Yatağa bağımlı kalan ve hareket edemeyen Nur'a hayatını adayan 65 yaşındaki Rabia Yolcu, 10 yıl önce eşinin "Benimle ilgilenmiyorsun. Ya Nur ya ben, yoksa boşanacağız" demesi üzerine hiç tereddüt etmeden eşini tek celsede boşadı. Vefat eden babasından kalan emekli ve Nur'un engelli maaşı ile yaşam mücadelesi veren Yolcu, "Görümcem 10 günlük iken bakamayacağını söyledi ve terk etti. Ben de 20 gün sonra kimliğini çıkardım. Görümcem ve eşi gitti. Bir daha da gelmediler. 40 günlükken doktora götürdük ve sarılık olduğunu, kanının değiştirilmediği için beyninde su toplandığını söylediler. Yapılan ameliyatla hastalığı durdurduk. Ama dünyaya engelli geldiği için 26 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşıyor" diye konuştu.Nur'suz bir hayat düşünemediğini anlatan Yolcu, "Hayatımı Nur'a adadım. Nur'u kimseye bırakamam. Onun bir gülüşü dünyalara bedel. Nur olmadan asla yaşayamam. Ne o bensiz, ne de ben onsuz yapabilirim. Dünya bir yana Nur'um bir yana. Eğer ben ölürsem Nur ortada kalır. O benim her şeyim hayat kaynağım. Ben ve kızım Nur çok mutluyuz. Yeter ki bize karışmasınlar. Ben bu yavruyu nasıl tek başına bırakırım. İnsanlığa sığmaz. Allah'tan tek isteğim önce Nur'un daha sonra beni canımı alsın. Çünkü ben eğer Nur'dan önce ölürsem kızıma kimse bakmaz. Benden başka hiç kimsesi yok" diye konuştu.