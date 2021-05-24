‘O sokak hayvanlarının Züleyha annesi’

Konya'nın Meram ilçesi Durunday Mahallesinde yaşayan Züleyha Türksever, 7 yıldır sokak hayvanlarına annelik yapıyor. Bahçesinde oluşturduğu özel bölümde büyük ve yavru olmak üzere 23 köpeğe bakan Türksever, dilsiz canları çocukları gibi görüyor. Yavru köpekleri biberonla besleyen ve hastalandıklarında aracıyla veterinere götüren Türksever, hayvan sevgisi nedeniyle bugüne kadar 3 sefer evden çıkartıldı. Şuanda oturduğu evden de ay sonu çıkmak zorunda kalan Türksever, ne olursa olsun bu canları bırakmayacağını söyledi.

'İNSANLAR TARAFINDAN DIŞLANDIĞIM OLUYOR'

Bazı insanların hayvanseverlere farklı bir gözle baktığını kendisinin de bu konudan dolayı çok zorluk çektiğini anlatan Türksever, '18 tane büyük köpeğim var. 1 tane kör olan, 4 tane yavru köpek var. Bunların dışarısında kapıma bırakılan kör ve sakat kedilerim var. Bebekliklerinden beri benim elimde büyüdüler. Onların dışında yolda gördüğüm canlara da yardım ediyorum. Çok zor oluyor, çok yıpratıyor ama hayvan sevgisi bir başka. Bazen insanlar tarafından dışlanıyor ve aşağılanıyorum. Ama artık gülüp geçiyorum' dedi.

'3 KEZ EVDEN KOVULDUM BU EVDEN DE AYRI SONU ÇIKARTILACAĞIM'

Hayvan sevgisi nedeniyle daha önce 3 kez evden çıkartıldığını belirten Züleyha Türksever, 'Bir çok kez evden çıkarıldım. Bu ay sonuna kadar da burayı da boşaltmam istendi. Ama ne olursa olsun artık bu canlardan vazgeçemem. Bir önceki evimde bir hafta oturmuştum ve ev sahibi ya siz gideceksiniz ya köpekler dedi. Eşimde ne yapalım gönderelim mi dedi. Bende onlar giderse ben kanser olurum dedim ve evden çıkmayı tercih ettik. Taşınmak çok zor ama yine de çıktık. Bunlar bana torun büyütmek gibi geliyor. Onları yıkıyorum, hastalanınca veterinere götürüyorum, hastalıklarında kaşıkla besliyorum. Eşimde çok destek oluyor. Maddi olarak çok zorlanıyoruz ama yine de onlardan vazgeçemem. İnsanlara laf anlatmaktan yoruldum ama artık alıştım. Onların da bir can olduğunu yardıma muhtaç olduklarını insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bu canlar içerisinde kanser tedavisi gören, kalça problemi olanlar var. Ankara'ya bile getirip tedavi ettirdiğim canlar var. Bu saatten sonra ben nereye onlar oraya. Ne ben onlarsız yaşarım ne de onlar bensiz yaşar. Son nefesime kadar onlara bakmaya devam edeceğim' diye konuştu.