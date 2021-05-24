ODTÜ kütüphanesindeki tacize dava! "Bundan sonra buraya gelip..."





'KORKUYA KAPILARAK BAĞIRDIM O DA KAÇTI'

Mağdur olan diğer kadın M.Y ise, mahkemede kendisine de tacizde bulunduğunu söyleyerek, "Arkadaşım D.K. tacize uğradığında bana anlatmıştı. Güvenlik kameralarından baktığım için bu kişinin aynı kişi olduğunu anladım. O yüzden bir erkek arkadaşı göstererek, 'Görevli arkadaş size yardımcı olsun' dedim. Bir kolunun dirseğini rafa koydu, ayağını da çapraz şekilde uzattı.