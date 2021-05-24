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Giriş Tarihi: 24.5.2021 10:29

? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan açıklaması

Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Koronavirüs ile mücadele kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. Vaka sayılarındaki gözle görülür azalma ile birlikte, sorusu da gündeme geldi. 1 Haziran sonrası normalleşme süreci planlarında kararı olup olmadığı merak edilirken, bu durum ilkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılacak sorusuyla inceleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamalarla velilerin ve öğrencilerin sorularını cevapladı. İşte Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması.

İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Dün katıldığı programda yüz yüze eğitime ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusunu da yanıtladı. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin genelgede 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitimin süreceği bildirilmişti. Programda soruları yanıtlayan Selçuk, önceliğin sağlık olduğunu dile getirerek bu konuya da değindi.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Tam kapanma sürecinde öğrenciler evlere dönmüş, okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek online eğitime geçilmişti. 17 Mayıs itibariyle bazı kademelerde okula dönüş kararı alınırken öğrencilerin büyük kısmı için 1 Haziran tarihi işaret edildi. Belirtilen tarihe sayılı günler kala öğrenciler ve veliler heyecanla 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusuna yanıt aradı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgın sürecinde önceliğin öğrencilerin ve velilerin sağlığı olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Selçuk, lise ve üniversiteye hazırlık kurslarının bu süreçte açık tutulduğunu ifade ederken, okula dönüşle ilgili incelemeler sonunda bir karar verileceğini aktardı.

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı sonucunda okulların açılış tarihi netlik kazanacak. 1 Haziran Salı günü okula dönüş kararı bu toplantılar ışığında alınacak. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan toplantılarda alınacak kararlar ve okulların açılış tarihi haberimizde yer alacak.

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Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
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