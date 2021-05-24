Öldürülme korkusuyla yaşıyor

Sakarya'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Kısmet Acar'ı (31) tabancayla öldürmek isteyen, silah tutukluk yapınca da kabzasıyla defalarca başına vuran Yıldırım D., kaçtı. Başına 35 dikiş atılan Kısmet Acar öldürülme korkusu yaşadığını söyleyerek, "13 yaşında bir kızım var benim. Benim ona çok şey öğretmem gerekirken, şu anda ayakta zor duruyorum. Kulaklarım uğulduyor, duramıyorum, denge kaybım var. Kollarım halen mosmor. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne olur bana yardımcı olsunlar" dedi. Tehditlerden korktuğu için İzmit'te yaşamaya başlayan Kısmet Acar, "Biz 2 yıl önce dini nikah yaptık. Son 1 senedir kaçıyorum ben ondan. Kaçtıkça peşimden geliyor. Sürekli beni tehdit ediyor. 'Gelmezsen, barışmazsan çocuğunu kaçırırım', 'Kardeşini öldürürüm', 'Ailene zarar veririm' şeklinde tehditler ediyor. Son olayda, beni arabulucu Sakarya'ya çağırmıştı. Ben uzlaşmak istemediğimi söyledim ama o yine de imza atmam gerektiğini söyledi. Gittiğimde yasak vardı. Arkadaşım da hastalandığı için Sakarya'da kaldım. Benim en yakın kız arkadaşım kaldığım evi söylemiş. Eve bir elinde sopa, diğer elinde silahla gelip, içeri zorla girdi. Önce benim kollarıma vurup yere düşürdü. Kafama silahın dipçiğiyle vura vura beni düşürdü. Yüzüm, gözüm, her yerim kan oldu. Ondan sonra sırtımdan ateş etmek istedi. Silah ateş almayınca sinirlendi. Silahın kabzasıyla sırtıma ve başıma çok hızlı vurdu ve kaçıp gitti. Öldürülme korkusuyla yaşıyorum" dedi. DHA