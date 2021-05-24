Ölüm durağı

İstanbul Şişli'de durakta otobüs bekleyen Metin Atay (61) kendisine pusu kuran husumetlisi Ramazan Ç.'nin (20) silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. İddiaya göre; Atay tedavi için geldiği Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden evine dönecekti. Durakta beklediği sırada Ramazan Ç.'nin kurşunlarına hedef oldu. Sol ayak ve karın boşluğundan vurulan Atay, yere yığıldı. Saldırgan kaçtı. "Ölüyorum taksi çağırın" diye feryat eden Atay, sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 150 saatlik görüntü izleyen polis, şüpheliyi belirleyip yakaladı. "Kasten yaralamak"tan iki kaydı olan Atay'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.