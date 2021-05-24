Ormanlarımız Anayasa ile koruma altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve 3 ilçeye sıçrayan yangınında zarar gören ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

Yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, "Belen ilçesinde 9 Ekim'de çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde müdahale edildiğini belirterek, "54 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı. Her zaman maalesef yangınlar kötüye kullanılarak, speküle edilerek şu söyleniyor; 'yangınlardan sonra burası imara açılacak, arsa olacak, tarla olacak, başka bir şey olacak', hayır. Anayasayla ormanlarımız koruma altındadır. Herhangi bir ormanımız yansa dahi tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Anayasanın 169. maddesi ormanlık alanların azaltılamayacağını güvence altına almıştır." dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMALARINI İSTİYORUZ

Belen çıkan yangından zarar gören ormanlık 650 binin üzerinde fidanın toprakla buluştuğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Sonbaharda da yapacağımız dikimle, toprakla buluşan toplam fidan sayımız 1 milyon 2 bine ulaşacak. Geçen yıl Hatay'da 101 yangın çıktı. Bu yangınlarda da yaklaşık 5 bin hektar alan zarar gördü. Bu yıl da henüz yangın sezonunu başlamamasına karşın Hatay'da 38 hektar alan yangınlardan zarar gördü. Vatandaşlarımızdan yangına karşı duyarlı ve hassas olmalarını istiyoruz. Dışarda herhangi bir bölgede ateş yakıyorlarsa, piknik yapıyorlarsa mutlaka bunu söndürdüklerinden yüzde 100 emin olarak sahayı terk etsinler. Çünkü, son pişmanlık fayda getirmiyor. Ufacık bir kıvılcım, ateş binlerce dönüm araziyi, on binlerce dönüm ormanımızı yakabiliyor."

DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHAYA ÇIKTIK

"Her yıl bir öncekinden daha hazır bir şekilde sahaya çıktık. Önceliğimiz tabii ki insanımız, orman işçimiz ve bunların eğitimi, bunların motivasyonu yüksek bir şekilde sahaya çıkması. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük katkılarıyla 2 bin orman işçisi daha personelimize katılıyor. Böylelikle bu sene işçi olarak, eğitim olarak bir önceki seneden daha iyi çıkacağız. Ama her yıl yeni yeni teknolojiler, yeni uçaklarımız, yeni helikopterlerimizle yeni yeni teknolojilerle karşı karşıya kalıyoruz."

İHA SAYISINI ARTTIRDIK

Yangın sezonuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Sonbaharda Hatay çapında ve tüm Türkiye'de, yanan alanların hepsiyle ilgili hazırlıklarını ve ağaç dikimlerini tamamlayarak, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma mücadelesine devam edeceğiz. Sınırımızdaki ormanları taramak mümkün, bir de İHA'yı kaldırdığın zaman 200-300 kilometre öteyi görüyorsunuz. İHA'nın da şöyle büyük bir faydası var, 750 tane bizim orman kulemiz var, bunların bazıları insansız ve termal kameralarla donatılmış ama İHA kalktığı zaman 100-200 kilometrelik çapta sadece bir çakmak dahi çakılsa onu görme imkanımız olacak. Bizim gözümüze, orman kulelerimize ve gözetleme kulelerimize ekstra çok daha güçlü gözler katmış olduk." diye konuştu.

FİDAN DİKTİ

Bakan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı ile birlikte yangında zarar gören alana fidan dikti.