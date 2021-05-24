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Giriş Tarihi: 24.5.2021 13:17 Son Güncelleme: 24.5.2021 13:20

PKK’ya ait malzemeler arasında İncil çıktı…

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
PKK’ya ait malzemeler arasında İncil çıktı…

’ın Başkale İlçesinin Esenyamaç Mahallesi kırsalında jandarma ekiplerince PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. PKK’ya ait ele geçirilen malzemeler arasında İncil’in yer alması dikkat çekti.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 24 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda mühimmatlar ile birlikte İncil ele geçiril. Operasyonda, 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 AK-4 Kalaşnikov Piyade Tüfeği fişeği, 2 AK-4 Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjörü, 14 çuval işlenmemiş tütün ile birlikte İncil ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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PKK’ya ait malzemeler arasında İncil çıktı…
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