PKK’ya ait malzemeler arasında İncil çıktı…

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 24 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda mühimmatlar ile birlikte İncil ele geçiril. Operasyonda, 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 AK-4 Kalaşnikov Piyade Tüfeği fişeği, 2 AK-4 Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjörü, 14 çuval işlenmemiş tütün ile birlikte İncil ve örgütsel doküman ele geçirildi.