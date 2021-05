PR açılımı ve Türkçe anlamı nedir? İngilizce PR nedir, ne demek?

PR kelimesi özellikle son dönemde günlük yaşamda ve konuşmalarla sıklıkla duyduğumuz yabancı kökenli kelimelerden biri. Özellikle plaza dilinde PR kelimesi çokça kullanılıyor. Bu sebeple PR'ın ne demek olduğunu bilmek önemli olabilir. PR kelimesi, genellikle halkla ilişkiler ile ilgili konularda kullanılıyor.

PR NE DEMEK?

Son dönemlerde sıkça duyduğumuz kelimelerden biri olan PR için, kafamızda, eğer anlamını bilmiyorsak PR nedir sorusu oluşuyor. PR kelimesinin anlamını halkın algısını iletişim kaynaklarını kullanarak başarılı bir şekilde yönetmek olarak açıklayabiliriz.

PR açılımı ise public relations'tır. Public relations, dilimize halkla ilişkiler olarak çevrilir.

PR TÜRKÇE ANLAMI

Pr kelimesi, TDK'de iki farklı anlama sahiptir. TDK'ye göre pr kelimesinin ilk anlamı "Praseodim elementinin simgesi"dir ancak bizi ilgilendiren anlamı ikinci anlamıdır.

TDK'ye göre PR kelimesinin ikinci anlamı "açılımı 'Public Relations' olan kısaltmadır"

PR TANITIM NE DEMEK?

PR tanıtım, belirlenen hedef kitleye uygun olarak belirlenen iletişim kaynaklarını kullanarak, hedef kitlenin düşüncelerini ve algılarını istenilen yönde yönetmek demektir.

Günümüzde PR tanıtım hemen hemen her konuda kullanılabilir. Yapılan reklamlar, şirket tanıtımları, vizyona girecek filmlerde vs. her alanda PR tanıtım yapılmaktadır.

PR MESLEĞİ NEDİR?

PR genellikle halkla ilişkiler uzmanları, iletişim uzmanları ve görsel iletişim uzmanlarının bir arada çalıştığı ajanslar yolu ile yapılır. PR mesleği birçok meslek grubundan insanın yapabildiği bir meslektir. PR uzmanları, ajanslar içerisinde çalışır ve yaptıkları ön hazırlıklar yardımıyla markanızı, ürününüzü ya da tanıtımı yapılacak materyali ön plana çıkartmak için çalışmalar yaparlar. PR uzmanlarının yaptığı bazı çalışmalar şunlardır;

Marka, kişi veya ürünün hikayesini ve öne çıkartılması gereken özelliklerini çarpıcı bir yöntemle anlatmak.

Kriz yönetimi yaparak markaya karşı güdülen tepkileri sakinleştirmek.

Markanın/ürünün ya da kişinin tanıtımını yapmak için yazılar ve makaleler yayınlamak.

Çalışmaları gündemden düşürmemek için etkinlik planlamaları oluşturmak.

Medya grupları ile anlaşarak tanıtım adına reklamlar yaptırmak.

PR İLİŞKİSİ NEDİR?

PR ilişkisi, firmanın belirlediği ürün ya da marka için farklı firmalar ile anlaşmalar yaparak iki veya daha fazla ürünün bir arada tanıtılması ile oluşacak reklam trafiğini arttırmak olarak tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse gıda sektöründe birlikte tüketilebilecek yiyecek ve içeceklerin bir arada pr çalışmasını yapmak bir pr ilişkisi yaratmaktır. Bu yol ile hem birden fazla ürün tanıtılabilir hem de daha geniş bir hedef kitlesine ulaşılabilir.