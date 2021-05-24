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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:04 Son Güncelleme: 24.5.2021 12:04

Restoranlar ve kafeler açık mı? Lokantalar, kafeler ve , 1 Haziran'da açılır mı?

Restoranlar ve kafeler açık mı? Lokantalar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da açılır mı?

Restoranlar ve sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi, 17 Mayıs itibarı ile kademeli normalleşmeye geçildi. Bu kapsamında, kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi mekanlarla ilgili de yeni tedbirler alındı. Buna göre, restoranlar, lokantalar ve kafeler gibi yeme içme yerleri gel-al ve paket servisle hizmet veriyor. Bu noktada, restoranlar ve kafeler açık mı konusu da netlik kazanmış oldu. Mekanlar için 1 Haziran tarihi önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Peki, lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılır mı?

Kademeli normalleşme süreci devam ederken restoranlar ve kafeler açık mı sorusu da sık sık araştırılıyor. Bilindiği gibi, 17 Mayıs itibarı ile başlayan kademeli normalleşme, 1 Haziran'a kadar sürecek. Bu tarihler arasında lokantalar, restoranlar ve kafeler gibi yeme-içme yerleri yalnızca gel-al ve paket servis ile müşterilerine ulaşacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanırken restoranlar ve kafeler açık mı konusu netlik kazandı. Bu mekanların tam olarak açılması için 1 Haziran tarihi öne çıkıyor. İşte, lokantalar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak konusuyla ilgili son gelişmeler

YEME-İÇME YERLERİ

Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

KAFELER VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN'DAN SONRA AÇILACAK MI?

Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

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