Restoranlar ve kafeler açık mı? Lokantalar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da açılır mı?

Kademeli normalleşme süreci devam ederken restoranlar ve kafeler açık mı sorusu da sık sık araştırılıyor. Bilindiği gibi, 17 Mayıs itibarı ile başlayan kademeli normalleşme, 1 Haziran'a kadar sürecek. Bu tarihler arasında lokantalar, restoranlar ve kafeler gibi yeme-içme yerleri yalnızca gel-al ve paket servis ile müşterilerine ulaşacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanırken restoranlar ve kafeler açık mı konusu netlik kazandı. Bu mekanların tam olarak açılması için 1 Haziran tarihi öne çıkıyor. İşte, lokantalar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak konusuyla ilgili son gelişmeler