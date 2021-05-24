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Giriş Tarihi: 24.5.2021 21:20

Restoranlar ve , 1 Haziran’dan sonra açılacak mı? ile kafeler ne zaman açılır?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran’dan sonra açılacak mı? Normalleşme takvimi ile kafeler ne zaman açılır?

Koronavirüs pandemisine tedbirler kapsamında kısıtlamalardan biri de restoran, kafe, lokanta gibi yeme içme mekânlarına olmuştu. Bu noktada ise gerek işletme sahipleri gerekse müşterileri bu tür işletmelerin açılacağı tarihi iple çekiyor. Kademeli normalleşmenin ilk aşaması ile ilgili olarak yayımlanan genelgeye göre kararların 1 Haziran’a kadar devam edeceği ifade edilmişti. Hal böyleyken “Restoranlar ve , 1 Haziran’dan sonra açılacak mı?” soruları gündeme taşındı. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Buna göre; restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Restoran ve kafeler gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler bilindiği üzere paket servis ve gel al şeklinde hizmetlerini sürdürürken bu kapsamda gözler "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" sorusuna ait gelişmelere çevrildi. 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan kademeli normalleşmenin ilk aşamasında kısıtlama sürecine devam eden bu işletme sahipleri açılacakları günü iple çekiyor. Buna göre; Restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte konuya dair tüm son dakika gelişmeleri…

YEME-İÇME YERLERİ

Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

KAFELER VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN'DAN SONRA AÇILACAK MI?

Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

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Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran’dan sonra açılacak mı? Normalleşme takvimi ile kafeler ne zaman açılır?
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