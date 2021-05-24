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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:33 Son Güncelleme: 24.5.2021 12:33

Rögar kapağı hırsızları yakalandı

İHA
Rögar kapağı hırsızları yakalandı

'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde rögar kapağı ve sulama kanala demir koruma ızgarası çalan 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Gazi Mahallesinde , rögar kapaklarının çalındığı bilgisinin alınması üzerine bölgede geniş çaplı araştırma yapıldı.

Araştırmada, rögar kapaklarını çaldıkları belirlenen E.T. ve M.E. isimli şahıslar, Gaziköy Mahallesinde yakalandı.

IZGARALARI DA ÇALDILAR

Bu arada, İmamoğlu ilçesine bağlı Alaybeyi Mahallesindeki devriye esnasında H.B. ve E.T. isimli şahıslar DSİ'ye ait sulama kanalı demir koruma ızgaralarını otomobil bagajına hırsızlık amacıyla taşırken yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Rögar kapağı hırsızları yakalandı
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