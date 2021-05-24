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Giriş Tarihi: 24.5.2021 10:25 Son Güncelleme: 24.5.2021 10:30

’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İHA
Sancaktepe’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

'de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sürücülerden birinin diğerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerine yumruk ve tekmeyle saldırırken, taraflar başka bir vatandaşın müdahalesiyle ayrıldı. Öte yandan, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı


Görüntülerde, sürücülerden birinin diğerine küfür ettiği, diğer sürücünün küfür edene şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı, aralarında bulunan bir vatandaşın ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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Sancaktepe’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
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