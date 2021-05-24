Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, nasıl tutulur? 6 gün orucu ne zaman tutulur, hangi günler? Şevval ayı orucu fazileti nedir?

Ramazan ayının bitişi ve Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte Şevval ayının başladığı kabul edilir. Bu ayda tutulan Şevval orucu sünnet kabul edilir. 6 gün orucu olarak da bilinen bu orucu tutan kişi, tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap kazanır. Bu sebeple pek çok Müslüman, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, nasıl tutulur sorularını araştırıyor. 6 gün orucu ne zaman tutulur, hangi günler tutulur diye de merak ediliyor. İşte Şevval ayı orucu fazileti ve merak edilenler...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvime göre Şevval ayı, Ramazan'ın bitişiyle birlikte 13 Mayıs tarihinde başladı, 10 Haziran'da ise Muharrem ayının gelişiyle birlikte son bulacak.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan orucunun devamında 6 gün olarak tutulan Şevval ayı orucu ya da 6 gün orucu, peş peşe tutulacağı gibi arka arkaya da tutulabilen nafile bir oruçtur. 30 günlük Şevval ayı içinde istenilen vakitte tutulabilir.