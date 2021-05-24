Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, nasıl tutulur? 6 gün orucu ne zaman tutulur, hangi günler? Şevval ayı orucu fazileti nedir?

Ramazan ayının bitişi ve Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte Şevval ayının başladığı kabul edilir. Bu ayda tutulan Şevval orucu sünnet kabul edilir. 6 gün orucu olarak da bilinen bu orucu tutan kişi, tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap kazanır. Bu sebeple pek çok Müslüman, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, nasıl tutulur sorularını araştırıyor. 6 gün orucu ne zaman tutulur, hangi günler tutulur diye de merak ediliyor. İşte Şevval ayı orucu fazileti ve merak edilenler...
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Hicri takvime göre Şevval ayı, Ramazan'ın bitişiyle birlikte 13 Mayıs tarihinde başladı, 10 Haziran'da ise Muharrem ayının gelişiyle birlikte son bulacak.
ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Ramazan orucunun devamında 6 gün olarak tutulan Şevval ayı orucu ya da 6 gün orucu, peş peşe tutulacağı gibi arka arkaya da tutulabilen nafile bir oruçtur. 30 günlük Şevval ayı içinde istenilen vakitte tutulabilir.
6 GÜN ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
6 gün orucu Şevval ayı orucunun diğer adıdır. Sünnet olan bu oruç, 13 Mayıs'tan 10 Haziran'a kadar tutulabilir. Şevval orucunu tamamlamak isteyenler, bugünden itibaren 17 gün içinde oruçlarını tutmalıdır.
ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL TUTULUR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Şevval ayında 6 gün orucu bu ay içerisinde istenilen her vakitte tutulabilir. Art arda veya ara verilerek tutulmasında herhangi bir sakınca ve kural yoktur.
ŞEVVAL AYI ORUCU FAZİLETİ
Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç sünnettir ve dinen güzel ve hoş görülmektedir. Ancak farz veya vâcip değildir. Fazileti ve ecri büyük olduğundan bu 6 günlük Müslümanlara meşru kılınmıştır. Bu orucu tutana bir yıllık oruç sevabı yazılır. Peygamber Efendimiz bu nafile ibadeti hem kendisi uygulamış hem de tavsiye etmiştir.
ŞEVVAL AYI ORUCU NİYETİ
Vakit namazları ve Ramazan orucu gibi tüm ibadetlere başlarken niyet ederiz. Şevval ayı orucuna başlarken de niyet etmek gerekir. Bunun için İmsak vaktinde "Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucumu tutmaya" şeklinde niyet etmek yeterlidir. Oruç tutulan her gün için ayrı ayrı niyet edilmelidir.