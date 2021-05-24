“Sihirli Mantar” ele geçirdiler! Operasyonda Uzi marka silah da bulundu

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu satıcılarına seri operasyon düzenledi. Operasyonlarda; halüsinasyon etkisi yarattığı ifade edilen hasat edilmiş halde 170 gram "Sihirli Mantar" ve saksıya dikili halde 20 adet "Sihirli Mantar" da ele geçirildi. Operasyonda "Uzi" marka silah da bulundu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına peş peşe operasyonlar düzenledi. 10 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu madde, 11 av tüfeği, beş otomatik kuru sıkı Uzi silahı ve altı ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda; halüsinasyon etkisi yarattığı ifade edilen hasat edilmiş 170 gram "Sihirli Mantar" ve saksıya dikili halde 20 adet "Sihirli Mantar" da ele geçirildi. Yedi şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.