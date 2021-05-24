Sivas'ta feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı önündeki kavşakta C.F. yönetimindeki 06 AAG 44 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 58 ACM 623 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Savrulan araçlar yol kenarındaki kaldırıma ve ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücüler C.F, O.A. ile iki araçta bulunan 5 kişi daha yaralandı.

KAZA YERİNE POLİS VE 112 EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.