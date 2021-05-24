Siverek’te akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız alıp verme nedeniyle aralarında husumet olan aileler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle diğer aile bireylerinin katıldığı, tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Remziye Yılmaz (26) ile Cebrail Ortakaya (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Remziye Yılmaz ameliyata alınırken diğer yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelilerden olduğu iddia edilen Ferhat O.'yu gözaltına aldı.

Kavgaya ilgili soruşturma sürüyor.