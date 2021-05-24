Her yıl milyonlarca turistin tatil Muğla Fethiye'de, köylüler 40 yılı aşkındır bidon ve kovalarla evlerine su taşıyor. Yeterli su şebekesi olmayan Söğütlü Mahallesinde, köylüler çaresizlikten su ihtiyacını dere yatağından karşılıyor.

350 nüfuslu Söğütlü Mahallesinin Muhtarı Sezgin Çolak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Hizmet Binası önünde bir basın açıklaması yaparak duruma isyan etti.

"ARTIK YETER"



Gittikleri her kapıdan geri çevrildiklerini söyleyen Muhtar Çolak, "Uzaya gidilmekten bahsediliyor. Bırakın uzayı önce köyümüze su getirin. Çoluk çocuk insanlar perişan. Yaz sıcakları geldi, her yıl aynı durum yaşanıyor. Artık yeter! 40 yıldır çalmadık kapı bırakmadık. Kaderimize terk edildik. 17 Bin 500 metre içme suyu şebeke borusunu döşeyemediler. İnsanlar çaresiz artık yeter" dedi.

Söğütlü’ye de su gelecek mi? | Video



ÇARESİZLİĞİMİZ GÖRMEZDEN GELİNİYOR



Söğütlü köyü halkının kurulduğu günde bugüne 2009'dan 2014'e kadar Özel İdare, 2014'ten 2021'e kadar MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu şebekesi için mücadele verdiğini ifade eden muhtar Sezgin Çolak şöyle konuştu: "Son zamanlarda yapmış olduğum mücadelede ama vekillerin verdiği söz Veya Yatırım İzleme Daire Başkanlığı'nın vermiş olduğu söz MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu sözler bu işin yakın bir zamanda yapılamayacağını gördük. MUSKİ ile görüş' dediler. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile de yıllardır görüşüyoruz. Köy halkının suya kavuşması için 17 bin 500 metrelik içme suyu şebekesinin oluşması için boru döşenmesi gerekiyor. Bu tahsis yapılamıyor. MUSKİ'de 'para yok' diyor. Büyükşehir belediyesi, milletvekilleri çaresizliğimizi görmezden geliyor. Muğla Valisine telefonda ulaştık o da 'MUSKİ'ye söyleyeceksin' diyor. 40 yıldır suyumuz yok utanın. Allahtan gelene boyun eğdik ama kuldan gelene de isyan ettik. Biz derdimizi kime anlatacağız yeter artık"





GEREKLİ İZİNLER ALINDIKTAN SONRA SU GELECEK



Söğütlü köyünün su sorunuyla ilgili olarak MUSKİ açıklama yaptı. Mahallenin bazı mevkilerinde su sorunu yaşanmadığına dikkat çeken MUSKİ, sıkıntı yaşanan yerler için gerekli izinlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. MUSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fethiye İlçesi Söğütlü Mahallesi Merkez, Hasanbağı ve Yürek Mevkilerinden oluşmaktadır. Merkezde 50 hane, Hasanbağı Mevkiinde 15 hane, Yürekte ise 40 hane bulunmaktadır. 40 Hanenin bulunduğu Yürek Mevkiinde içme suyu sorunu bulunmamaktadır. 15 hanenin yer aldığı Hasanbağı Mevkiinde ise Genel Müdürlüğümüzce gerekli yatırım yapılarak 2020 yılında içme suyu sağlanmıştır. 50 hanenin bulunduğu Merkez yerleşkesi için ise; daha önce tahsisi alınan 3 kaynaktan içme suyu projesi Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve gerekli kurum izinleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Proje, 50 hanenin tamamını kapsayacak şekilde; 6,7 km isale hattı, depo ve 10,3 km. şebekeden oluşmaktadır. İzin süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, yatırıma daha hızlı şekilde geçilebilmesi için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan KIRDES veya taraflarınca uygun görülecek bir ödenek kaleminden projenin desteklenmesi de talep edilmiştir. Proje yatırım bedeli 2021 birim fiyatları ile yaklaşık 5 milyon TL'dir.

Mevcut bütçe imkanlarımız dahilinde, ilimiz genelinde toplam 8,5 Milyara ulaştığı tespit edilen altyapı yatırımları; hizmet sunulacak nüfus sayısı ve benzeri kriterlerde önceliklendirilerek etaplar halinde sürdürülmektedir. Yatırımların daha kısa zamanda hayata geçirilebilmesi amacıyla kredi, hibe ve protokoller ile dış finansman yaratılması yönündeki çalışmalara da devam edilmektedir."