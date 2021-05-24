Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Adana'da kan donduran olay! İki kadın tarlada ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 24.5.2021 08:43 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:02

Son dakika: 'da kan donduran olay! İki kadın tarlada ölü bulundu!

İHA
Son dakika: Adana'da kan donduran olay! İki kadın tarlada ölü bulundu!

Son dakika haberine göre, Kozan’a bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde biri Suriye uyruklu iki kadın tarlada tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kadınlardan biri otomobilin şoför koltuğunda, diğeri ise otomobile 50-60 metre uzaklıkta ölü bulundu. Otomobile çok sayıda kurşun isabet ettiği tespit edildi. Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Gece saat 12 sularında Kozan'a bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak üzerinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddialara göre boş tarla kenarında birisi otomobilde diğeri otomobilin yaklaşık 50-60 metre uzaklığında öldürülmüş halde 2 kadın bulundu.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Edinilen bilgilere göre olay gerçekleştikten bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar bir otomobilin çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kadının hareketsiz şekilde durduğunu gördüler. Hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şoför koltuğunda tüfekle vurulmuş halde 27 yaşındaki Tuğçe Duman(24) öldüğünü belirlediler. Tuğçe Duman'ın şoför koltuğunda olduğu ve arabanın da çalışır vaziyette olduğu öğrenildi. Ayrıca otomobile çok sayıda silahın isabet ettiği öğrenildi.
Diğer ceset 50- 60 metre uzaklıkta bulundu

Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan Kozan İlçe Jandarma ekipleri otomobil içerisinde tüfekle vurularak öldürülen Tuğçe Duman'ın dayı sının kızı olduğunu tespit ettiği tüfekle vurularak öldürülen ve 24 yaşındaki Melek Şemo'yu tespit etti.

JANDARMA GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İki kadını kimin ya da kimlerin öldürdüğü ile ilgili olarak Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerine Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat gelerek inceleme yaptı. Biri Suriye uyruklu iki kadının boynundan ve sırtından silahla vurulduğu tespit edilirken 2 cinayet ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattılar.



CESETLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 2 kadının cenazesi önce Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada Cumhuriyet Savcısı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adana'da kan donduran olay! İki kadın tarlada ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA