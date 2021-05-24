Son dakika: Adana'da kan donduran olay! İki kadın tarlada ölü bulundu!

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ



Edinilen bilgilere göre olay gerçekleştikten bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar bir otomobilin çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kadının hareketsiz şekilde durduğunu gördüler. Hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şoför koltuğunda tüfekle vurulmuş halde 27 yaşındaki Tuğçe Duman(24) öldüğünü belirlediler. Tuğçe Duman'ın şoför koltuğunda olduğu ve arabanın da çalışır vaziyette olduğu öğrenildi. Ayrıca otomobile çok sayıda silahın isabet ettiği öğrenildi.

Diğer ceset 50- 60 metre uzaklıkta bulundu