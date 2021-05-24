Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler milyonlarca vatandaşın en güncel araştırdığı konuların başında geliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahi Kandilli ve AFAD'ın yayınlandığı son depremler listesine bakılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesini yayınlanırken deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi soruları da yanıt buldu. İşte 24 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler verileri!

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? 24 MAYIS 2021

Türkiye deprem fay hat kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı sık sık son depremler listesi sorgulatmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından bugün için yayınlanan son depremler şöyle;