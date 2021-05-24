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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 25.5.2021 01:59 Son Güncelleme: 25.5.2021 01:59

mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Mayıs ve

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi

’de ve yakın çevresinde yaşanan merak ediliyor. Son olarak 'da ufak çaplı deprem meydana gelirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi sorulara yanıt aramaya başladı. ve tarafından güncel olarak son depremler listesi yayınlarken en son deprem nerede oldu sorusu da yanıt buldu. son depremler listesi 25 Mayıs 2021!

Son depremler milyonlarca vatandaşın en güncel araştırdığı konuların başında geliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahi Kandilli ve AFAD'ın yayınlandığı son depremler listesine bakılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesini yayınlanırken deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi soruları da yanıt buldu. İşte 24 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler verileri!

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? 24 MAYIS 2021

Türkiye deprem fay hat kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı sık sık son depremler listesi sorgulatmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından bugün için yayınlanan son depremler şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Mayıs Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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